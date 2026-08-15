Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 今日價格

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 今日實時價格為 $ 1.11，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 JTRSY 兌 USD 的匯率為 $ 1.11 每 JTRSY。

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 目前市值在 $ 872,249,866 排名第 #-，流通供應量為 783.77M JTRSY。過去 24 小時內，JTRSY 的交易價格在 $ 1.11（低點）和 $ 1.11（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.11，而歷史最低價為 $ 1.085。

短期表現方面，JTRSY 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund（JTRSY）市場資訊

市值 $ 872.25M$ 872.25M $ 872.25M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 872.25M$ 872.25M $ 872.25M 流通量 783.77M 783.77M 783.77M 總供應量 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 的目前市值為 $ 872.25M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。JTRSY 的流通量為 783.77M，總供應量是 783770063.238116，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 872.25M。