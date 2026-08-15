Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 今日價格

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 今日實時價格為 $ 1.045，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 JAAA 兌 USD 的匯率為 $ 1.045 每 JAAA。

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 目前市值在 $ 700,618,868 排名第 #-，流通供應量為 670.38M JAAA。過去 24 小時內，JAAA 的交易價格在 $ 1.045（低點）和 $ 1.045（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.045，而歷史最低價為 $ 1.009。

短期表現方面，JAAA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund（JAAA）市場資訊

市值 $ 700.62M$ 700.62M $ 700.62M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 700.62M$ 700.62M $ 700.62M 流通量 670.38M 670.38M 670.38M 總供應量 670,378,753.185051 670,378,753.185051 670,378,753.185051

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 的目前市值為 $ 700.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。JAAA 的流通量為 670.38M，總供應量是 670378753.185051，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 700.62M。