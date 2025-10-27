Jakpot Games（JAKPOT）價格資訊 (USD)

Jakpot Games（JAKPOT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JAKPOT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JAKPOT 的歷史最高價為 $ 0.00464997，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JAKPOT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 +0.23%，過去 7 天內累計變動為 +16.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Jakpot Games（JAKPOT）市場資訊

市值 $ 98.33K$ 98.33K $ 98.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 98.33K$ 98.33K $ 98.33K 流通量 987.86M 987.86M 987.86M 總供應量 987,857,866.948499 987,857,866.948499 987,857,866.948499

Jakpot Games 的目前市值為 $ 98.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JAKPOT 的流通量為 987.86M，總供應量是 987857866.948499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.33K。