Jake Newman Enterprises 圖標

Jake Newman Enterprises 價格 (JNE)

USD

Jake Newman Enterprises (JNE) 實時價格圖表

$0.02123164
$0.02123164$0.02123164
-4.70%(1D)

今天 Jake Newman Enterprises (JNE) 的價格

今天 Jake Newman Enterprises (JNE) 的實時價格爲 0.02123164 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JNE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jake Newman Enterprises 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.25 USD
- Jake Newman Enterprises 當天價格變化爲 -4.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jake Newman Enterprises (JNE) 價格表現 USD

今天內，Jake Newman Enterprises 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00106731086720499
在過去30天內，Jake Newman Enterprises 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049256406
在過去60天內，Jake Newman Enterprises 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0074397619
在過去90天內，Jake Newman Enterprises 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00106731086720499-4.78%
30天$ -0.0049256406-23.19%
60天$ +0.0074397619+35.04%
90天$ 0--

Jake Newman Enterprises (JNE) 價格分析

Jake Newman Enterprises 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02110545
$ 0.02110545$ 0.02110545

$ 0.0223304
$ 0.0223304$ 0.0223304

$ 0.302963
$ 0.302963$ 0.302963

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-4.78%

-3.79%

Jake Newman Enterprises (JNE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 102.25
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什麼是Jake Newman Enterprises (JNE)

Jake Newman Enterprises [ JNE ] is the parent project and incubator of multiple memecoins and defi utility tokens. JNE researches, revitalizes, and incubates blockchain projects to assist the advancements of the Web3 space.

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Jake Newman Enterprises (JNE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jake Newman Enterprises (JNE) 的其他問題

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JNE 兌換爲當地貨幣

1 JNE 兌換 AUD
A$0.0341829404
1 JNE 兌換 GBP
0.0174099448
1 JNE 兌換 EUR
0.0205946908
1 JNE 兌換 USD
$0.02123164
1 JNE 兌換 MYR
RM0.09554238
1 JNE 兌換 TRY
0.7522370052
1 JNE 兌換 JPY
¥3.3178683828
1 JNE 兌換 RUB
2.1760307836
1 JNE 兌換 INR
1.8382353912
1 JNE 兌換 IDR
Rp348.0596164416
1 JNE 兌換 PHP
1.243112522
1 JNE 兌換 EGP
￡E.1.070074656
1 JNE 兌換 BRL
R$0.129513004
1 JNE 兌換 CAD
C$0.0305735616
1 JNE 兌換 BDT
2.57964426
1 JNE 兌換 NGN
33.0710394132
1 JNE 兌換 UAH
0.8940643604
1 JNE 兌換 VES
Bs1.14650856
1 JNE 兌換 PKR
Rs5.9189565992
1 JNE 兌換 KZT
11.2693298792
1 JNE 兌換 THB
฿0.7301560996
1 JNE 兌換 TWD
NT$0.6983086396
1 JNE 兌換 CHF
Fr0.0193207924
1 JNE 兌換 HKD
HK$0.1651821592
1 JNE 兌換 MAD
.د.م0.2131656656