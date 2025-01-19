Jaihoz by Virtuals 圖標

Jaihoz by Virtuals 價格 (JAIHOZ)

USD

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 實時價格圖表

$0.01020246
$0.01020246$0.01020246
+8.90%(1D)

今天 Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 的價格

今天 Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 的實時價格爲 0.01020246 USD。目前其市值爲 $ 10.20M USD。JAIHOZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jaihoz by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 438.16K USD
- Jaihoz by Virtuals 當天價格變化爲 +8.92%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 價格表現 USD

今天內，Jaihoz by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00083569
在過去30天內，Jaihoz by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Jaihoz by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Jaihoz by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00083569+8.92%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 價格分析

Jaihoz by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00786329
$ 0.00786329$ 0.00786329

$ 0.01014438
$ 0.01014438$ 0.01014438

$ 0.02559257
$ 0.02559257$ 0.02559257

+2.69%

+8.92%

-5.42%

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

$ 438.16K
$ 438.16K$ 438.16K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

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大家還在問：關於 Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) 的其他問題

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JAIHOZ 兌換爲當地貨幣

1 JAIHOZ 兌換 AUD
A$0.0164259606
1 JAIHOZ 兌換 GBP
0.0083660172
1 JAIHOZ 兌換 EUR
0.0098963862
1 JAIHOZ 兌換 USD
$0.01020246
1 JAIHOZ 兌換 MYR
RM0.04591107
1 JAIHOZ 兌換 TRY
0.3614731578
1 JAIHOZ 兌換 JPY
¥1.5943384242
1 JAIHOZ 兌換 RUB
1.0456501254
1 JAIHOZ 兌換 INR
0.8833289868
1 JAIHOZ 兌換 IDR
Rp167.2534158624
1 JAIHOZ 兌換 PHP
0.597354033
1 JAIHOZ 兌換 EGP
￡E.0.514203984
1 JAIHOZ 兌換 BRL
R$0.062235006
1 JAIHOZ 兌換 CAD
C$0.0146915424
1 JAIHOZ 兌換 BDT
1.23959889
1 JAIHOZ 兌換 NGN
15.8916577698
1 JAIHOZ 兌換 UAH
0.4296255906
1 JAIHOZ 兌換 VES
Bs0.55093284
1 JAIHOZ 兌換 PKR
Rs2.8442417988
1 JAIHOZ 兌換 KZT
5.4152617188
1 JAIHOZ 兌換 THB
฿0.3508625994
1 JAIHOZ 兌換 TWD
NT$0.3355589094
1 JAIHOZ 兌換 CHF
Fr0.0092842386
1 JAIHOZ 兌換 HKD
HK$0.0793751388
1 JAIHOZ 兌換 MAD
.د.م0.1024326984