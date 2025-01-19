Jaiho Crypto 圖標

Jaiho Crypto 價格 (JAIHO)

USD

Jaiho Crypto (JAIHO) 實時價格圖表

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今天 Jaiho Crypto (JAIHO) 的價格

今天 Jaiho Crypto (JAIHO) 的實時價格爲 0.00109718 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JAIHO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jaiho Crypto 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 175.70 USD
- Jaiho Crypto 當天價格變化爲 +1.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jaiho Crypto (JAIHO) 價格表現 USD

今天內，Jaiho Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Jaiho Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001952142
在過去60天內，Jaiho Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003825355
在過去90天內，Jaiho Crypto 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.06%
30天$ +0.0001952142+17.79%
60天$ +0.0003825355+34.87%
90天$ 0--

Jaiho Crypto (JAIHO) 價格分析

Jaiho Crypto 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Jaiho Crypto (JAIHO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Jaiho Crypto (JAIHO)

JaiHo is India’s first community-based crypto project with low supply, which is deflationary over time. JaiHo’s unique revenue-sharing model includes a charity mission. We have built a community before releasing a token—No Big Promises, just a loyal Community to grow over time.

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Jaiho Crypto (JAIHO) 資源

官網

大家還在問：關於 Jaiho Crypto (JAIHO) 的其他問題

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JAIHO 兌換爲當地貨幣

1 JAIHO 兌換 AUD
A$0.0017664598
1 JAIHO 兌換 GBP
0.0008996876
1 JAIHO 兌換 EUR
0.0010642646
1 JAIHO 兌換 USD
$0.00109718
1 JAIHO 兌換 MYR
RM0.00493731
1 JAIHO 兌換 TRY
0.0388730874
1 JAIHO 兌換 JPY
¥0.1714563186
1 JAIHO 兌換 RUB
0.1124499782
1 JAIHO 兌換 INR
0.0949938444
1 JAIHO 兌換 IDR
Rp17.9865544992
1 JAIHO 兌換 PHP
0.064239889
1 JAIHO 兌換 EGP
￡E.0.055297872
1 JAIHO 兌換 BRL
R$0.006692798
1 JAIHO 兌換 CAD
C$0.0015799392
1 JAIHO 兌換 BDT
0.13330737
1 JAIHO 兌換 NGN
1.7090004834
1 JAIHO 兌換 UAH
0.0462022498
1 JAIHO 兌換 VES
Bs0.05924772
1 JAIHO 兌換 PKR
Rs0.3058718404
1 JAIHO 兌換 KZT
0.5823612004
1 JAIHO 兌換 THB
฿0.0377320202
1 JAIHO 兌換 TWD
NT$0.0360862502
1 JAIHO 兌換 CHF
Fr0.0009984338
1 JAIHO 兌換 HKD
HK$0.0085360604
1 JAIHO 兌換 MAD
.د.م0.0110156872