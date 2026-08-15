Jager Hunter 今日價格

Jager Hunter (JAGER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.63%。目前 JAGER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JAGER。

Jager Hunter 目前市值在 $ 4,863,889 排名第 #-，流通供應量為 14,600.00T JAGER。過去 24 小時內，JAGER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JAGER 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 +10.46%。過去一天，總交易量達到 --。

Jager Hunter（JAGER）市場資訊

市值 $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M 流通量 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T 總供應量 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

Jager Hunter 的目前市值為 $ 4.86M, 它過去 24 小時的交易量為 --。JAGER 的流通量為 14,600.00T，總供應量是 1.46e+16，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.86M。