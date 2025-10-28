Jack Potts by Virtuals（JACK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +3.18% 漲跌幅（1D） +22.58% 漲跌幅（7D） +145.43%

Jack Potts by Virtuals（JACK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JACK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JACK 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JACK 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.18%，過去 24 小時內變動為 +22.58%，過去 7 天內累計變動為 +145.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Jack Potts by Virtuals（JACK）市場資訊

市值 $ 88.73K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 153.86K 流通量 576.65M 總供應量 1,000,000,000.0

Jack Potts by Virtuals 的目前市值為 $ 88.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JACK 的流通量為 576.65M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 153.86K。