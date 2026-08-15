iZUMi Finance 今日價格

iZUMi Finance (IZI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 IZI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IZI。

iZUMi Finance 目前市值在 $ 547,524 排名第 #-，流通供應量為 787.40M IZI。過去 24 小時內，IZI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.220101，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IZI 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 $ 2.05K。

iZUMi Finance（IZI）市場資訊

市值 $ 547.52K$ 547.52K $ 547.52K 成交量（24H） $ 2.05K$ 2.05K $ 2.05K 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 787.40M 787.40M 787.40M 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

iZUMi Finance 的目前市值為 $ 547.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.05K。IZI 的流通量為 787.40M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。