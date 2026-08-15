IXFI 今日價格

IXFI (IXFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 IXFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IXFI。

IXFI 目前市值在 $ 19,542.27 排名第 #-，流通供應量為 326.51M IXFI。過去 24 小時內，IXFI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01352457，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IXFI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.15%。過去一天，總交易量達到 --。

IXFI（IXFI）市場資訊

市值 $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 292.38K$ 292.38K $ 292.38K 流通量 326.51M 326.51M 326.51M 總供應量 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

IXFI 的目前市值為 $ 19.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IXFI 的流通量為 326.51M，總供應量是 4885100000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 292.38K。