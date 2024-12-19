Ixcoin 價格 (IXC)
今天 Ixcoin (IXC) 的實時價格爲 0.064865 USD。目前其市值爲 $ 1.36M USD。IXC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ixcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.49 USD
- Ixcoin 當天價格變化爲 +7.10%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
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今天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00430109。
在過去30天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1065143754。
在過去60天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2597362665。
在過去90天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00430109
|+7.10%
|30天
|$ +0.1065143754
|+164.21%
|60天
|$ +0.2597362665
|+400.43%
|90天
|$ 0
|--
Ixcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.53%
+7.10%
+49.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
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|1 IXC 兌換 AUD
A$0.10313535
|1 IXC 兌換 GBP
￡0.05124335
|1 IXC 兌換 EUR
€0.0622704
|1 IXC 兌換 USD
$0.064865
|1 IXC 兌換 MYR
RM0.2918925
|1 IXC 兌換 TRY
₺2.27611285
|1 IXC 兌換 JPY
¥10.22077805
|1 IXC 兌換 RUB
₽6.74531135
|1 IXC 兌換 INR
₹5.5200115
|1 IXC 兌換 IDR
Rp1,063.3604856
|1 IXC 兌換 PHP
₱3.8322242
|1 IXC 兌換 EGP
￡E.3.3029258
|1 IXC 兌換 BRL
R$0.3982711
|1 IXC 兌換 CAD
C$0.09275695
|1 IXC 兌換 BDT
৳7.75201615
|1 IXC 兌換 NGN
₦100.72172335
|1 IXC 兌換 UAH
₴2.7230327
|1 IXC 兌換 VES
Bs3.24325
|1 IXC 兌換 PKR
Rs18.05257815
|1 IXC 兌換 KZT
₸34.03142225
|1 IXC 兌換 THB
฿2.244329
|1 IXC 兌換 TWD
NT$2.11784225
|1 IXC 兌換 CHF
Fr0.05772985
|1 IXC 兌換 HKD
HK$0.50400105
|1 IXC 兌換 MAD
.د.م0.65059595