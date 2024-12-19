Ixcoin 圖標

Ixcoin 價格 (IXC)

USD

Ixcoin (IXC) 實時價格圖表

$0.064865
$0.064865$0.064865
+7.10%(1D)

今天 Ixcoin (IXC) 的價格

今天 Ixcoin (IXC) 的實時價格爲 0.064865 USD。目前其市值爲 $ 1.36M USD。IXC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ixcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.49 USD
- Ixcoin 當天價格變化爲 +7.10%
- 其循環供應量爲 21.00M USD

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Ixcoin (IXC) 價格表現 USD

今天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00430109
在過去30天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1065143754
在過去60天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2597362665
在過去90天內，Ixcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00430109+7.10%
30天$ +0.1065143754+164.21%
60天$ +0.2597362665+400.43%
90天$ 0--

Ixcoin (IXC) 價格分析

Ixcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.058154
$ 0.058154$ 0.058154

$ 0.066613
$ 0.066613$ 0.066613

$ 0.822101
$ 0.822101$ 0.822101

-2.53%

+7.10%

+49.13%

Ixcoin (IXC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 6.49
$ 6.49$ 6.49

21.00M
21.00M 21.00M

什麼是Ixcoin (IXC)

iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.

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Ixcoin (IXC) 資源

官網

大家還在問：關於 Ixcoin (IXC) 的其他問題

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IXC 兌換爲當地貨幣

1 IXC 兌換 AUD
A$0.10313535
1 IXC 兌換 GBP
0.05124335
1 IXC 兌換 EUR
0.0622704
1 IXC 兌換 USD
$0.064865
1 IXC 兌換 MYR
RM0.2918925
1 IXC 兌換 TRY
2.27611285
1 IXC 兌換 JPY
¥10.22077805
1 IXC 兌換 RUB
6.74531135
1 IXC 兌換 INR
5.5200115
1 IXC 兌換 IDR
Rp1,063.3604856
1 IXC 兌換 PHP
3.8322242
1 IXC 兌換 EGP
￡E.3.3029258
1 IXC 兌換 BRL
R$0.3982711
1 IXC 兌換 CAD
C$0.09275695
1 IXC 兌換 BDT
7.75201615
1 IXC 兌換 NGN
100.72172335
1 IXC 兌換 UAH
2.7230327
1 IXC 兌換 VES
Bs3.24325
1 IXC 兌換 PKR
Rs18.05257815
1 IXC 兌換 KZT
34.03142225
1 IXC 兌換 THB
฿2.244329
1 IXC 兌換 TWD
NT$2.11784225
1 IXC 兌換 CHF
Fr0.05772985
1 IXC 兌換 HKD
HK$0.50400105
1 IXC 兌換 MAD
.د.م0.65059595