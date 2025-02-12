IVEX 圖標

IVEX 價格 (IVEX)

USD

IVEX (IVEX) 實時價格圖表

$0.01860136
$0.01860136$0.01860136
-6.50%(1D)

今天 IVEX (IVEX) 的價格

今天 IVEX (IVEX) 的實時價格爲 0.01859648 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IVEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
IVEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 724.03 USD
- IVEX 當天價格變化爲 -6.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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IVEX (IVEX) 價格表現 USD

今天內，IVEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00130392271944371
在過去30天內，IVEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0168699344
在過去60天內，IVEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0176679019
在過去90天內，IVEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10659789487165447

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00130392271944371-6.55%
30天$ -0.0168699344-90.71%
60天$ -0.0176679019-95.00%
90天$ -0.10659789487165447-85.14%

IVEX (IVEX) 價格分析

IVEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01856546
$ 0.01856546$ 0.01856546

$ 0.01991213
$ 0.01991213$ 0.01991213

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

-0.01%

-6.55%

+276.94%

IVEX (IVEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 724.03
$ 724.03$ 724.03

0.00
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什麼是IVEX (IVEX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

IVEX (IVEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 IVEX (IVEX) 的其他問題

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IVEX 兌換爲當地貨幣

1 IVEX 兌換 AUD
A$0.0295684032
1 IVEX 兌換 GBP
0.014877184
1 IVEX 兌換 EUR
0.0178526208
1 IVEX 兌換 USD
$0.01859648
1 IVEX 兌換 MYR
RM0.0829403008
1 IVEX 兌換 TRY
0.671332928
1 IVEX 兌換 JPY
¥2.8560473984
1 IVEX 兌換 RUB
1.7543919232
1 IVEX 兌換 INR
1.615104288
1 IVEX 兌換 IDR
Rp304.8602790912
1 IVEX 兌換 PHP
1.0817572416
1 IVEX 兌換 EGP
￡E.0.9422836416
1 IVEX 兌換 BRL
R$0.1071157248
1 IVEX 兌換 CAD
C$0.0264070016
1 IVEX 兌換 BDT
2.251103904
1 IVEX 兌換 NGN
27.92261472
1 IVEX 兌換 UAH
0.7752872512
1 IVEX 兌換 VES
Bs1.1157888
1 IVEX 兌換 PKR
Rs5.1886038848
1 IVEX 兌換 KZT
9.3778329344
1 IVEX 兌換 THB
฿0.634139968
1 IVEX 兌換 TWD
NT$0.6107084032
1 IVEX 兌換 CHF
Fr0.0169227968
1 IVEX 兌換 HKD
HK$0.1446806144
1 IVEX 兌換 MAD
.د.م0.1861507648