ItForTheBiscuit（RISK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.71% 漲跌幅（1D） +1.35% 漲跌幅（7D） -16.46% 漲跌幅（7D） -16.46%

ItForTheBiscuit（RISK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RISK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RISK 的歷史最高價為 $ 0.00139508，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RISK 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.71%，過去 24 小時內變動為 +1.35%，過去 7 天內累計變動為 -16.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ItForTheBiscuit（RISK）市場資訊

市值 $ 110.80K$ 110.80K $ 110.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 110.80K$ 110.80K $ 110.80K 流通量 920.30M 920.30M 920.30M 總供應量 920,296,414.733632 920,296,414.733632 920,296,414.733632

ItForTheBiscuit 的目前市值為 $ 110.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RISK 的流通量為 920.30M，總供應量是 920296414.733632，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 110.80K。