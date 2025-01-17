ITAM Games 圖標

ITAM Games 價格 (ITAM)

USD

ITAM Games (ITAM) 實時價格圖表

$0.0097559
$0.0097559$0.0097559
+0.90%(1D)

今天 ITAM Games (ITAM) 的價格

今天 ITAM Games (ITAM) 的實時價格爲 0.0097559 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ITAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ITAM Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.49 USD
- ITAM Games 當天價格變化爲 +0.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ITAM Games (ITAM) 價格表現 USD

今天內，ITAM Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ITAM Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003681642
在過去60天內，ITAM Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012315301
在過去90天內，ITAM Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001258271859463934

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.92%
30天$ -0.0003681642-3.77%
60天$ +0.0012315301+12.62%
90天$ +0.001258271859463934+14.81%

ITAM Games (ITAM) 價格分析

ITAM Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00964986
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$ 0.00983644
$ 0.00983644$ 0.00983644

$ 0.784934
$ 0.784934$ 0.784934

-0.02%

+0.92%

+2.12%

ITAM Games (ITAM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 21.49
$ 21.49$ 21.49

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什麼是ITAM Games (ITAM)

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ITAM Games (ITAM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ITAM Games (ITAM) 的其他問題

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ITAM 兌換爲當地貨幣

1 ITAM 兌換 AUD
A$0.01560944
1 ITAM 兌換 GBP
0.007902279
1 ITAM 兌換 EUR
0.009463223
1 ITAM 兌換 USD
$0.0097559
1 ITAM 兌換 MYR
RM0.04390155
1 ITAM 兌換 TRY
0.345553978
1 ITAM 兌換 JPY
¥1.51509127
1 ITAM 兌換 RUB
1.006028408
1 ITAM 兌換 INR
0.84486094
1 ITAM 兌換 IDR
Rp159.932761296
1 ITAM 兌換 PHP
0.571500622
1 ITAM 兌換 EGP
￡E.0.49169736
1 ITAM 兌換 BRL
R$0.058925636
1 ITAM 兌換 CAD
C$0.013950937
1 ITAM 兌換 BDT
1.186122322
1 ITAM 兌換 NGN
15.196082517
1 ITAM 兌換 UAH
0.411503862
1 ITAM 兌換 VES
Bs0.5268186
1 ITAM 兌換 PKR
Rs2.721993659
1 ITAM 兌換 KZT
5.17550495
1 ITAM 兌換 THB
฿0.336871227
1 ITAM 兌換 TWD
NT$0.321066669
1 ITAM 兌換 CHF
Fr0.008877869
1 ITAM 兌換 HKD
HK$0.075900902
1 ITAM 兌換 MAD
.د.م0.098046795