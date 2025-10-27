It Coin（IT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） +14.52% 漲跌幅（7D） +26.68% 漲跌幅（7D） +26.68%

It Coin（IT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，IT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。IT 的歷史最高價為 $ 0.00278389，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，IT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +14.52%，過去 7 天內累計變動為 +26.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

It Coin（IT）市場資訊

市值 $ 435.02K$ 435.02K $ 435.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 435.02K$ 435.02K $ 435.02K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 總供應量 999,747,097.426083 999,747,097.426083 999,747,097.426083

It Coin 的目前市值為 $ 435.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IT 的流通量為 999.75M，總供應量是 999747097.426083，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 435.02K。