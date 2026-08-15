Ispolink 今日價格

Ispolink (ISP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.51%。目前 ISP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ISP。

Ispolink 目前市值在 $ 216,126 排名第 #-，流通供應量為 9.50B ISP。過去 24 小時內，ISP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01830029，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ISP 在過去一小時內波動了 +1.42%，過去7 天內波動了 +4.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Ispolink（ISP）市場資訊

市值 $ 216.13K$ 216.13K $ 216.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 231.09K$ 231.09K $ 231.09K 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 總供應量 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373

Ispolink 的目前市值為 $ 216.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ISP 的流通量為 9.50B，總供應量是 9800631195.1373，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 231.09K。