isometric 今日價格

isometric (ISO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 18.78%。目前 ISO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ISO。

isometric 目前市值在 $ 151,555 排名第 #-，流通供應量為 999.93M ISO。過去 24 小時內，ISO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ISO 在過去一小時內波動了 -4.20%，過去7 天內波動了 +46.50%。過去一天，總交易量達到 $ 6.18K。

isometric（ISO）市場資訊

市值 $ 151.56K$ 151.56K $ 151.56K 成交量（24H） $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K 完全稀釋市值 $ 151.56K$ 151.56K $ 151.56K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

isometric 的目前市值為 $ 151.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.18K。ISO 的流通量為 999.93M，總供應量是 999927541.610783，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 151.56K。