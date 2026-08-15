Islands 今日價格

Islands (ISLANDS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.17%。目前 ISLANDS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ISLANDS。

Islands 目前市值在 $ 13,113.17 排名第 #-，流通供應量為 878.08M ISLANDS。過去 24 小時內，ISLANDS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00132993，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ISLANDS 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -43.07%。過去一天，總交易量達到 --。

Islands（ISLANDS）市場資訊

市值 $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K 流通量 878.08M 878.08M 878.08M 總供應量 878,076,689.151399 878,076,689.151399 878,076,689.151399

Islands 的目前市值為 $ 13.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ISLANDS 的流通量為 878.08M，總供應量是 878076689.151399，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.11K。