ISLAND Token 今日價格

ISLAND Token (ISLAND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.26%。目前 ISLAND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ISLAND。

ISLAND Token 目前市值在 $ 60,519 排名第 #-，流通供應量為 136.54M ISLAND。過去 24 小時內，ISLAND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.218554，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ISLAND 在過去一小時內波動了 +1.21%，過去7 天內波動了 -45.68%。過去一天，總交易量達到 $ 8.06K。

ISLAND Token（ISLAND）市場資訊

市值 $ 60.52K$ 60.52K $ 60.52K 成交量（24H） $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K 完全稀釋市值 $ 329.44K$ 329.44K $ 329.44K 流通量 136.54M 136.54M 136.54M 總供應量 926,892,924.025019 926,892,924.025019 926,892,924.025019

ISLAND Token 的目前市值為 $ 60.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.06K。ISLAND 的流通量為 136.54M，總供應量是 926892924.025019，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 329.44K。