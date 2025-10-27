Islamic Coin（ISLM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.01788768 24H最高價 $ 0.0180274 歷史最高 $ 0.303274 最低價 $ 0.01742755 漲跌幅（1H） +0.14% 漲跌幅（1D） -0.36% 漲跌幅（7D） -1.01%

Islamic Coin（ISLM）目前實時價格為 $0.01795664。過去 24 小時內，ISLM 的交易價格在 $ 0.01788768 至 $ 0.0180274 之間波動，市場活躍度顯著。ISLM 的歷史最高價為 $ 0.303274，歷史最低價為 $ 0.01742755。

從短期表現來看，ISLM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.14%，過去 24 小時內變動為 -0.36%，過去 7 天內累計變動為 -1.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Islamic Coin（ISLM）市場資訊

市值 $ 39.44M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 363.62M 流通量 2.20B 總供應量 20,240,867,881.23033

Islamic Coin 的目前市值為 $ 39.44M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ISLM 的流通量為 2.20B，總供應量是 20240867881.23033，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 363.62M。