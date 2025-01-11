iShook 圖標

iShook 價格 (SHK)

USD

iShook (SHK) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 iShook (SHK) 的價格

今天 iShook (SHK) 的實時價格爲 0.00399962 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SHK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iShook 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.26 USD
- iShook 當天價格變化爲 -0.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iShook (SHK) 價格表現 USD

今天內，iShook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，iShook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022492195
在過去60天內，iShook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027400348
在過去90天內，iShook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.03%
30天$ -0.0022492195-56.23%
60天$ -0.0027400348-68.50%
90天$ 0--

iShook (SHK) 價格分析

iShook 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00399689
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$ 0.00400666
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$ 0.242908
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-55.74%

iShook (SHK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是iShook (SHK)

iiShook is seeking to enhance its singular network to facilitate and host digital content and increase content creators visibility. Rather than have content creators lost under a multitude of distribution networks and social media channels, iShook will provide a singular social network gateway between authors and their audiences.

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iShook (SHK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 iShook (SHK) 的其他問題

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SHK 兌換爲當地貨幣

1 SHK 兌換 AUD
A$0.0064793844
1 SHK 兌換 GBP
0.0032396922
1 SHK 兌換 EUR
0.0038796314
1 SHK 兌換 USD
$0.00399962
1 SHK 兌換 MYR
RM0.0179582938
1 SHK 兌換 TRY
0.1416665404
1 SHK 兌換 JPY
¥0.6306200854
1 SHK 兌換 RUB
0.4064813806
1 SHK 兌換 INR
0.3447272478
1 SHK 兌換 IDR
Rp65.5675304928
1 SHK 兌換 PHP
0.23597758
1 SHK 兌換 EGP
￡E.0.2021007986
1 SHK 兌換 BRL
R$0.0244776744
1 SHK 兌換 CAD
C$0.0057594528
1 SHK 兌換 BDT
0.4878736476
1 SHK 兌換 NGN
6.2009308556
1 SHK 兌換 UAH
0.1691039336
1 SHK 兌換 VES
Bs0.21197986
1 SHK 兌換 PKR
Rs1.1137741814
1 SHK 兌換 KZT
2.110599474
1 SHK 兌換 THB
฿0.1387068216
1 SHK 兌換 TWD
NT$0.1324274182
1 SHK 兌換 CHF
Fr0.0036396542
1 SHK 兌換 HKD
HK$0.0311170436
1 SHK 兌換 MAD
.د.م0.0401561848