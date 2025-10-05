Ishi Go（ISHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005343 $ 0.00005343 $ 0.00005343 24H最低價 $ 0.00005596 $ 0.00005596 $ 0.00005596 24H最高價 24H最低價 $ 0.00005343$ 0.00005343 $ 0.00005343 24H最高價 $ 0.00005596$ 0.00005596 $ 0.00005596 歷史最高 $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 最低價 $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 漲跌幅（1H） -0.22% 漲跌幅（1D） -1.67% 漲跌幅（7D） +69.67% 漲跌幅（7D） +69.67%

Ishi Go（ISHI）目前實時價格為 $0.00005467。過去 24 小時內，ISHI 的交易價格在 $ 0.00005343 至 $ 0.00005596 之間波動，市場活躍度顯著。ISHI 的歷史最高價為 $ 0.00194537，歷史最低價為 $ 0.00000845。

從短期表現來看，ISHI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.22%，過去 24 小時內變動為 -1.67%，過去 7 天內累計變動為 +69.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ishi Go（ISHI）市場資訊

市值 $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ishi Go 的目前市值為 $ 54.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ISHI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.63K。