iShares Silver Trust Defichain 圖標

iShares Silver Trust Defichain 價格 (DSLV)

USD

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 實時價格圖表

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今天 iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 的價格

今天 iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 的實時價格爲 2.38 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DSLV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
iShares Silver Trust Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.65 USD
- iShares Silver Trust Defichain 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 價格表現 USD

今天內，iShares Silver Trust Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001164252515139
在過去30天內，iShares Silver Trust Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.1468898660
在過去60天內，iShares Silver Trust Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4806098220
在過去90天內，iShares Silver Trust Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1189309514779492

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001164252515139-0.04%
30天$ +4.1468898660+174.24%
60天$ -0.4806098220-20.19%
90天$ +1.1189309514779492+88.73%

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 價格分析

iShares Silver Trust Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.38
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$ 2.39
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$ 26.74
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-0.04%

+99.86%

iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

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iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 資源

官網

大家還在問：關於 iShares Silver Trust Defichain (DSLV) 的其他問題

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DSLV 兌換爲當地貨幣

1 DSLV 兌換 AUD
A$3.7604
1 DSLV 兌換 GBP
1.904
1 DSLV 兌換 EUR
2.2848
1 DSLV 兌換 USD
$2.38
1 DSLV 兌換 MYR
RM10.6148
1 DSLV 兌換 TRY
85.7752
1 DSLV 兌換 JPY
¥362.6168
1 DSLV 兌換 RUB
228.1468
1 DSLV 兌換 INR
206.5364
1 DSLV 兌換 IDR
Rp39,016.3872
1 DSLV 兌換 PHP
138.3732
1 DSLV 兌換 EGP
￡E.120.071
1 DSLV 兌換 BRL
R$13.7088
1 DSLV 兌換 CAD
C$3.4034
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1 DSLV 兌換 VES
Bs142.8
1 DSLV 兌換 PKR
Rs664.0438
1 DSLV 兌換 KZT
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1 DSLV 兌換 THB
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1 DSLV 兌換 MAD
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