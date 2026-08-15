IRVUS TOKEN 今日價格

IRVUS TOKEN (IRVUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 IRVUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IRVUS。

IRVUS TOKEN 目前市值在 $ 21,592 排名第 #-，流通供應量為 928.83M IRVUS。過去 24 小時內，IRVUS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IRVUS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.08%。過去一天，總交易量達到 --。

IRVUS TOKEN（IRVUS）市場資訊

市值 $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K 流通量 928.83M 928.83M 928.83M 總供應量 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

IRVUS TOKEN 的目前市值為 $ 21.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IRVUS 的流通量為 928.83M，總供應量是 928829647.2532263，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.59K。