Ironclad Token 圖標

Ironclad Token 價格 (ICL)

USD

Ironclad Token (ICL) 實時價格圖表

$0.08902
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+2.90%(1D)

今天 Ironclad Token (ICL) 的價格

今天 Ironclad Token (ICL) 的實時價格爲 0.08902 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ICL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ironclad Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.91K USD
- Ironclad Token 當天價格變化爲 +2.90%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ironclad Token (ICL) 價格表現 USD

今天內，Ironclad Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00251187
在過去30天內，Ironclad Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0225015854
在過去60天內，Ironclad Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0400156561
在過去90天內，Ironclad Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04192021313874297

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00251187+2.90%
30天$ -0.0225015854-25.27%
60天$ -0.0400156561-44.95%
90天$ +0.04192021313874297+89.00%

Ironclad Token (ICL) 價格分析

Ironclad Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.084022
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$ 0.092165
$ 0.092165$ 0.092165

$ 0.214777
$ 0.214777$ 0.214777

-0.01%

+2.90%

-7.63%

Ironclad Token (ICL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.91K
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0.00
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什麼是Ironclad Token (ICL)

The Ironclad token allows users access to the built-in fees generated by the protocol.

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Ironclad Token (ICL) 資源

官網

大家還在問：關於 Ironclad Token (ICL) 的其他問題

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ICL 兌換爲當地貨幣

1 ICL 兌換 AUD
A$0.1442124
1 ICL 兌換 GBP
0.0721062
1 ICL 兌換 EUR
0.0863494
1 ICL 兌換 USD
$0.08902
1 ICL 兌換 MYR
RM0.3996998
1 ICL 兌換 TRY
3.1530884
1 ICL 兌換 JPY
¥14.0357834
1 ICL 兌換 RUB
9.0471026
1 ICL 兌換 INR
7.6726338
1 ICL 兌換 IDR
Rp1,459.3440288
1 ICL 兌換 PHP
5.25218
1 ICL 兌換 EGP
￡E.4.4981806
1 ICL 兌換 BRL
R$0.5448024
1 ICL 兌換 CAD
C$0.1281888
1 ICL 兌換 BDT
10.8586596
1 ICL 兌換 NGN
138.0148276
1 ICL 兌換 UAH
3.7637656
1 ICL 兌換 VES
Bs4.71806
1 ICL 兌換 PKR
Rs24.7893994
1 ICL 兌換 KZT
46.975854
1 ICL 兌換 THB
฿3.0872136
1 ICL 兌換 TWD
NT$2.9474522
1 ICL 兌換 CHF
Fr0.0810082
1 ICL 兌換 HKD
HK$0.6925756
1 ICL 兌換 MAD
.د.م0.8937608