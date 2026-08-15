IRONCLAD SECURITY 今日價格

IRONCLAD SECURITY (ICLAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 ICLAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ICLAD。

IRONCLAD SECURITY 目前市值在 $ 62,198 排名第 #-，流通供應量為 696.03M ICLAD。過去 24 小時內，ICLAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ICLAD 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 +5.85%。過去一天，總交易量達到 --。

IRONCLAD SECURITY（ICLAD）市場資訊

市值 $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K 流通量 696.03M 696.03M 696.03M 總供應量 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

IRONCLAD SECURITY 的目前市值為 $ 62.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ICLAD 的流通量為 696.03M，總供應量是 982529427.8382033，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 87.80K。