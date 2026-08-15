IRON Titanium 今日價格

IRON Titanium (TITAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 TITAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TITAN。

IRON Titanium 目前市值在 $ 69,691 排名第 #-，流通供應量為 35.01T TITAN。過去 24 小時內，TITAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 64.19，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TITAN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.23%。過去一天，總交易量達到 --。

IRON Titanium（TITAN）市場資訊

市值 $ 69.69K$ 69.69K $ 69.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 69.69K$ 69.69K $ 69.69K 流通量 35.01T 35.01T 35.01T 總供應量 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

IRON Titanium 的目前市值為 $ 69.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TITAN 的流通量為 35.01T，總供應量是 35005725274582.63，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.69K。