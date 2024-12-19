Iron Bank EUR 圖標

Iron Bank EUR 價格 (IBEUR)

USD

Iron Bank EUR (IBEUR) 實時價格圖表

$0.816156
$0.816156$0.816156
+0.60%(1D)

今天 Iron Bank EUR (IBEUR) 的價格

今天 Iron Bank EUR (IBEUR) 的實時價格爲 0.816156 USD。目前其市值爲 $ 2.45M USD。IBEUR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Iron Bank EUR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.63K USD
- Iron Bank EUR 當天價格變化爲 +0.62%
- 其循環供應量爲 3.00M USD

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Iron Bank EUR (IBEUR) 價格表現 USD

今天內，Iron Bank EUR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00500069
在過去30天內，Iron Bank EUR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0696024366
在過去60天內，Iron Bank EUR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1486692630
在過去90天內，Iron Bank EUR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2013081567769052

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00500069+0.62%
30天$ -0.0696024366-8.52%
60天$ -0.1486692630-18.21%
90天$ -0.2013081567769052-19.78%

Iron Bank EUR (IBEUR) 價格分析

Iron Bank EUR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.799528
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$ 0.819234
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$ 1.77
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+0.08%

+0.62%

-5.06%

Iron Bank EUR (IBEUR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.45M
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$ 2.63K
$ 2.63K$ 2.63K

3.00M
3.00M 3.00M

什麼是Iron Bank EUR (IBEUR)

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Iron Bank EUR (IBEUR) 資源

官網

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IBEUR 兌換爲當地貨幣

1 IBEUR 兌換 AUD
A$1.29768804
1 IBEUR 兌換 GBP
0.64476324
1 IBEUR 兌換 EUR
0.78350976
1 IBEUR 兌換 USD
$0.816156
1 IBEUR 兌換 MYR
RM3.672702
1 IBEUR 兌換 TRY
28.62259092
1 IBEUR 兌換 JPY
¥127.99774548
1 IBEUR 兌換 RUB
84.4313382
1 IBEUR 兌換 INR
69.46303716
1 IBEUR 兌換 IDR
Rp13,379.60441664
1 IBEUR 兌換 PHP
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