Iron Bank 圖標

Iron Bank 價格 (IB)

USD

Iron Bank (IB) 實時價格圖表

$0.434072
$0.434072$0.434072
0.00%(1D)

今天 Iron Bank (IB) 的價格

今天 Iron Bank (IB) 的實時價格爲 0.434072 USD。目前其市值爲 $ 82.41K USD。IB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Iron Bank 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.96 USD
- Iron Bank 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 189.84K USD

在獲取 MEXC 上從 IB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 IB 價格信息的首選平臺。

Iron Bank (IB) 價格表現 USD

今天內，Iron Bank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Iron Bank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0688913066
在過去60天內，Iron Bank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021040337
在過去90天內，Iron Bank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01785346145009013

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0688913066-15.87%
60天$ +0.0021040337+0.48%
90天$ +0.01785346145009013+4.29%

Iron Bank (IB) 價格分析

Iron Bank 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 253.73
$ 253.73$ 253.73

--

--

-29.97%

Iron Bank (IB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 82.41K
$ 82.41K$ 82.41K

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

189.84K
189.84K 189.84K

什麼是Iron Bank (IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Iron Bank (IB) 資源

官網

大家還在問：關於 Iron Bank (IB) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

IB 兌換爲當地貨幣

1 IB 兌換 AUD
A$0.70319664
1 IB 兌換 GBP
0.35159832
1 IB 兌換 EUR
0.42104984
1 IB 兌換 USD
$0.434072
1 IB 兌換 MYR
RM1.94898328
1 IB 兌換 TRY
15.37483024
1 IB 兌換 JPY
¥68.44013224
1 IB 兌換 RUB
44.11473736
1 IB 兌換 INR
37.41266568
1 IB 兌換 IDR
Rp7,115.93328768
1 IB 兌換 PHP
25.610248
1 IB 兌換 EGP
￡E.21.93365816
1 IB 兌換 BRL
R$2.65652064
1 IB 兌換 CAD
C$0.62506368
1 IB 兌換 BDT
52.94810256
1 IB 兌換 NGN
672.97654736
1 IB 兌換 UAH
18.35256416
1 IB 兌換 VES
Bs23.005816
1 IB 兌換 PKR
Rs120.87602984
1 IB 兌換 KZT
229.0597944
1 IB 兌換 THB
฿15.05361696
1 IB 兌換 TWD
NT$14.37212392
1 IB 兌換 CHF
Fr0.39500552
1 IB 兌換 HKD
HK$3.37708016
1 IB 兌換 MAD
.د.م4.35808288