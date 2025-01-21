ioWBTC 圖標

ioWBTC 價格 (IOWBTC)

USD

ioWBTC (IOWBTC) 實時價格圖表

$102,200
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-4.90%(1D)

今天 ioWBTC (IOWBTC) 的價格

今天 ioWBTC (IOWBTC) 的實時價格爲 101,816 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IOWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ioWBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.20K USD
- ioWBTC 當天價格變化爲 -5.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ioWBTC (IOWBTC) 價格表現 USD

今天內，ioWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,677.48535114
在過去30天內，ioWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7,084.0111056000
在過去60天內，ioWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,919.2541960000
在過去90天內，ioWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +35,880.3133541321

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -5,677.48535114-5.28%
30天$ +7,084.0111056000+6.96%
60天$ +3,919.2541960000+3.85%
90天$ +35,880.3133541321+54.42%

ioWBTC (IOWBTC) 價格分析

ioWBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 100,804
$ 100,804$ 100,804

$ 109,465
$ 109,465$ 109,465

$ 124,206
$ 124,206$ 124,206

+0.27%

-5.28%

+5.00%

ioWBTC (IOWBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

0.00
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什麼是ioWBTC (IOWBTC)

ioWBTC is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ioWBTC (IOWBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 ioWBTC (IOWBTC) 的其他問題

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IOWBTC 兌換爲當地貨幣

1 IOWBTC 兌換 AUD
A$162,905.6
1 IOWBTC 兌換 GBP
82,470.96
1 IOWBTC 兌換 EUR
97,743.36
1 IOWBTC 兌換 USD
$101,816
1 IOWBTC 兌換 MYR
RM455,117.52
1 IOWBTC 兌換 TRY
3,626,685.92
1 IOWBTC 兌換 JPY
¥15,865,987.28
1 IOWBTC 兌換 RUB
10,181,600
1 IOWBTC 兌換 INR
8,811,156.64
1 IOWBTC 兌換 IDR
Rp1,669,114,487.04
1 IOWBTC 兌換 PHP
5,950,127.04
1 IOWBTC 兌換 EGP
￡E.5,117,272.16
1 IOWBTC 兌換 BRL
R$613,950.48
1 IOWBTC 兌換 CAD
C$146,615.04
1 IOWBTC 兌換 BDT
12,414,424.88
1 IOWBTC 兌換 NGN
158,098,866.64
1 IOWBTC 兌換 UAH
4,299,689.68
1 IOWBTC 兌換 VES
Bs5,498,064
1 IOWBTC 兌換 PKR
Rs28,392,409.76
1 IOWBTC 兌換 KZT
54,013,388
1 IOWBTC 兌換 THB
฿3,469,889.28
1 IOWBTC 兌換 TWD
NT$3,333,455.84
1 IOWBTC 兌換 CHF
Fr91,634.4
1 IOWBTC 兌換 HKD
HK$792,128.48
1 IOWBTC 兌換 MAD
.د.م1,020,196.32