IoTeXPad 價格 (TEX)
今天 IoTeXPad (TEX) 的實時價格爲 0.00171203 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
IoTeXPad 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.01 USD
- IoTeXPad 當天價格變化爲 -0.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，IoTeXPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，IoTeXPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001028962。
在過去60天內，IoTeXPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000594998。
在過去90天內，IoTeXPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000337910629721587。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.47%
|30天
|$ -0.0001028962
|-6.01%
|60天
|$ -0.0000594998
|-3.47%
|90天
|$ +0.0000337910629721587
|+2.01%
IoTeXPad 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
-0.47%
-0.97%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Iotexpad is the first launchpad native to the Iotex ecosystem. Built, launched, and powered by Iotex. A fast, secure, and scalable layer-2 solution on Ethereum. $TEX will ensue to be an integral part of the Iotex ecosystem designated to entail a vast number of services to emerging projects developing on the XRC-20 network. Iotexpad is a top tier incubator for the iotex ecosystem.
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|1 TEX 兌換 AUD
A$0.002739248
|1 TEX 兌換 GBP
￡0.0013867443
|1 TEX 兌換 EUR
€0.0016435488
|1 TEX 兌換 USD
$0.00171203
|1 TEX 兌換 MYR
RM0.0076527741
|1 TEX 兌換 TRY
₺0.0609825086
|1 TEX 兌換 JPY
¥0.2667856349
|1 TEX 兌換 RUB
₽0.171203
|1 TEX 兌換 INR
₹0.1481590762
|1 TEX 兌換 IDR
Rp28.0660610832
|1 TEX 兌換 PHP
₱0.1000510332
|1 TEX 兌換 EGP
￡E.0.0860466278
|1 TEX 兌換 BRL
R$0.0103235409
|1 TEX 兌換 CAD
C$0.0024653232
|1 TEX 兌換 BDT
৳0.2087478179
|1 TEX 兌換 NGN
₦2.6584230637
|1 TEX 兌換 UAH
₴0.0722990269
|1 TEX 兌換 VES
Bs0.09244962
|1 TEX 兌換 PKR
Rs0.4774166858
|1 TEX 兌換 KZT
₸0.908231915
|1 TEX 兌換 THB
฿0.0583459824
|1 TEX 兌換 TWD
NT$0.0560518622
|1 TEX 兌換 CHF
Fr0.001540827
|1 TEX 兌換 HKD
HK$0.0133195934
|1 TEX 兌換 MAD
.د.م0.0171545406