Iota Velocimeter 價格 (IVM)
今天 Iota Velocimeter (IVM) 的實時價格爲 1.59 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IVM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Iota Velocimeter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 474.55 USD
- Iota Velocimeter 當天價格變化爲 +1.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Iota Velocimeter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02107442。
在過去30天內，Iota Velocimeter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3250039500。
在過去60天內，Iota Velocimeter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1911572730。
在過去90天內，Iota Velocimeter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02107442
|+1.34%
|30天
|$ -0.3250039500
|-20.44%
|60天
|$ -0.1911572730
|-12.02%
|90天
|$ 0
|--
Iota Velocimeter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.99%
+1.34%
-22.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...
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|1 IVM 兌換 AUD
A$2.5281
|1 IVM 兌換 GBP
￡1.2879
|1 IVM 兌換 EUR
€1.5264
|1 IVM 兌換 USD
$1.59
|1 IVM 兌換 MYR
RM7.0596
|1 IVM 兌換 TRY
₺56.6835
|1 IVM 兌換 JPY
¥248.04
|1 IVM 兌換 RUB
₽157.0125
|1 IVM 兌換 INR
₹137.5668
|1 IVM 兌換 IDR
Rp25,645.1577
|1 IVM 兌換 PHP
₱92.9673
|1 IVM 兌換 EGP
￡E.79.9452
|1 IVM 兌換 BRL
R$9.5718
|1 IVM 兌換 CAD
C$2.2737
|1 IVM 兌換 BDT
৳192.5331
|1 IVM 兌換 NGN
₦2,465.1042
|1 IVM 兌換 UAH
₴66.9867
|1 IVM 兌換 VES
Bs87.45
|1 IVM 兌換 PKR
Rs440.9229
|1 IVM 兌換 KZT
₸828.549
|1 IVM 兌換 THB
฿53.8056
|1 IVM 兌換 TWD
NT$52.0884
|1 IVM 兌換 CHF
Fr1.431
|1 IVM 兌換 HKD
HK$12.3702
|1 IVM 兌換 MAD
.د.م15.8682