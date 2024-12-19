Ion 圖標

Ion 價格 (ION)

USD

Ion (ION) 實時價格圖表

$323.77
$323.77$323.77
+0.20%(1D)

今天 Ion (ION) 的價格

今天 Ion (ION) 的實時價格爲 323.77 USD。目前其市值爲 $ 6.90M USD。ION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.13K USD
- Ion 當天價格變化爲 +0.26%
- 其循環供應量爲 21.29K USD

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Ion (ION) 價格表現 USD

今天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.83073
在過去30天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +106.6245191860
在過去60天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +220.0654329360
在過去90天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +77.3160766308863

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.83073+0.26%
30天$ +106.6245191860+32.93%
60天$ +220.0654329360+67.97%
90天$ +77.3160766308863+31.37%

Ion (ION) 價格分析

Ion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 296.53
$ 296.53$ 296.53

$ 336.73
$ 336.73$ 336.73

$ 22,355
$ 22,355$ 22,355

-1.85%

+0.26%

-20.27%

Ion (ION) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.90M
$ 6.90M$ 6.90M

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

21.29K
21.29K 21.29K

什麼是Ion (ION)

Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ion (ION) 資源

官網

大家還在問：關於 Ion (ION) 的其他問題

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ION 兌換爲當地貨幣

1 ION 兌換 AUD
A$514.7943
1 ION 兌換 GBP
255.7783
1 ION 兌換 EUR
310.8192
1 ION 兌換 USD
$323.77
1 ION 兌換 MYR
RM1,456.965
1 ION 兌換 TRY
11,354.6139
1 ION 兌換 JPY
¥50,776.8491
1 ION 兌換 RUB
33,494.0065
1 ION 兌換 INR
27,556.0647
1 ION 兌換 IDR
Rp5,307,704.0688
1 ION 兌換 PHP
19,131.5693
1 ION 兌換 EGP
￡E.16,499.3192
1 ION 兌換 BRL
R$2,017.0871
1 ION 兌換 CAD
C$462.9911
1 ION 兌換 BDT
38,690.515
1 ION 兌換 NGN
503,527.104
1 ION 兌換 UAH
13,588.6269
1 ION 兌換 VES
Bs16,188.5
1 ION 兌換 PKR
Rs90,085.7648
1 ION 兌換 KZT
169,244.2921
1 ION 兌換 THB
฿11,183.0158
1 ION 兌換 TWD
NT$10,574.3282
1 ION 兌換 CHF
Fr288.1553
1 ION 兌換 HKD
HK$2,515.6929
1 ION 兌換 MAD
.د.م3,231.2246