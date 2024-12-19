Ion 價格 (ION)
今天 Ion (ION) 的實時價格爲 323.77 USD。目前其市值爲 $ 6.90M USD。ION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.13K USD
- Ion 當天價格變化爲 +0.26%
- 其循環供應量爲 21.29K USD
在獲取 MEXC 上從 ION兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ION 價格信息的首選平臺。
今天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.83073。
在過去30天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +106.6245191860。
在過去60天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +220.0654329360。
在過去90天內，Ion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +77.3160766308863。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.83073
|+0.26%
|30天
|$ +106.6245191860
|+32.93%
|60天
|$ +220.0654329360
|+67.97%
|90天
|$ +77.3160766308863
|+31.37%
Ion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.85%
+0.26%
-20.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ION 兌換 AUD
A$514.7943
|1 ION 兌換 GBP
￡255.7783
|1 ION 兌換 EUR
€310.8192
|1 ION 兌換 USD
$323.77
|1 ION 兌換 MYR
RM1,456.965
|1 ION 兌換 TRY
₺11,354.6139
|1 ION 兌換 JPY
¥50,776.8491
|1 ION 兌換 RUB
₽33,494.0065
|1 ION 兌換 INR
₹27,556.0647
|1 ION 兌換 IDR
Rp5,307,704.0688
|1 ION 兌換 PHP
₱19,131.5693
|1 ION 兌換 EGP
￡E.16,499.3192
|1 ION 兌換 BRL
R$2,017.0871
|1 ION 兌換 CAD
C$462.9911
|1 ION 兌換 BDT
৳38,690.515
|1 ION 兌換 NGN
₦503,527.104
|1 ION 兌換 UAH
₴13,588.6269
|1 ION 兌換 VES
Bs16,188.5
|1 ION 兌換 PKR
Rs90,085.7648
|1 ION 兌換 KZT
₸169,244.2921
|1 ION 兌換 THB
฿11,183.0158
|1 ION 兌換 TWD
NT$10,574.3282
|1 ION 兌換 CHF
Fr288.1553
|1 ION 兌換 HKD
HK$2,515.6929
|1 ION 兌換 MAD
.د.م3,231.2246