ioBUSD 圖標

ioBUSD 價格 (IOBUSD)

USD

ioBUSD (IOBUSD) 實時價格圖表

$0.995478
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0.00%(1D)

今天 ioBUSD (IOBUSD) 的價格

今天 ioBUSD (IOBUSD) 的實時價格爲 0.990837 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IOBUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ioBUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 353.36 USD
- ioBUSD 當天價格變化爲 -0.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ioBUSD (IOBUSD) 價格表現 USD

今天內，ioBUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042854068016662
在過去30天內，ioBUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0050811112
在過去60天內，ioBUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009420878
在過去90天內，ioBUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012845074667268

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0042854068016662-0.43%
30天$ +0.0050811112+0.51%
60天$ -0.0009420878-0.09%
90天$ +0.0012845074667268+0.13%

ioBUSD (IOBUSD) 價格分析

ioBUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.950901
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$ 1.042
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$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

+0.00%

-0.43%

-2.12%

ioBUSD (IOBUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 353.36
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0.00
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什麼是ioBUSD (IOBUSD)

ioBUSD is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

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ioBUSD (IOBUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 ioBUSD (IOBUSD) 的其他問題

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IOBUSD 兌換爲當地貨幣

1 IOBUSD 兌換 AUD
A$1.5853392
1 IOBUSD 兌換 GBP
0.80257797
1 IOBUSD 兌換 EUR
0.95120352
1 IOBUSD 兌換 USD
$0.990837
1 IOBUSD 兌換 MYR
RM4.42904139
1 IOBUSD 兌換 TRY
35.29361394
1 IOBUSD 兌換 JPY
¥154.40212971
1 IOBUSD 兌換 RUB
99.0837
1 IOBUSD 兌換 INR
85.74703398
1 IOBUSD 兌換 IDR
Rp16,243.22690928
1 IOBUSD 兌換 PHP
57.90451428
1 IOBUSD 兌換 EGP
￡E.49.79946762
1 IOBUSD 兌換 BRL
R$5.97474711
1 IOBUSD 兌換 CAD
C$1.42680528
1 IOBUSD 兌換 BDT
120.81275541
1 IOBUSD 兌換 NGN
1,538.56178523
1 IOBUSD 兌換 UAH
41.84304651
1 IOBUSD 兌換 VES
Bs53.505198
1 IOBUSD 兌換 PKR
Rs276.30480582
1 IOBUSD 兌換 KZT
525.6390285
1 IOBUSD 兌換 THB
฿33.76772496
1 IOBUSD 兌換 TWD
NT$32.44000338
1 IOBUSD 兌換 CHF
Fr0.8917533
1 IOBUSD 兌換 HKD
HK$7.70871186
1 IOBUSD 兌換 MAD
.د.م9.92818674