INVITE Token 圖標

INVITE Token 價格 (INVITE)

USD

INVITE Token (INVITE) 實時價格圖表

$0.00709796
$0.00709796$0.00709796
-2.50%(1D)

今天 INVITE Token (INVITE) 的價格

今天 INVITE Token (INVITE) 的實時價格爲 0.00709844 USD。目前其市值爲 $ 356.99K USD。INVITE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
INVITE Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 66.14K USD
- INVITE Token 當天價格變化爲 -2.54%
- 其循環供應量爲 50.00M USD

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INVITE Token (INVITE) 價格表現 USD

今天內，INVITE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000185493395925604
在過去30天內，INVITE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005114922
在過去60天內，INVITE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006756870
在過去90天內，INVITE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000656835964670093

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000185493395925604-2.54%
30天$ +0.0005114922+7.21%
60天$ +0.0006756870+9.52%
90天$ -0.000656835964670093-8.46%

INVITE Token (INVITE) 價格分析

INVITE Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00698264
$ 0.00698264$ 0.00698264

$ 0.00904085
$ 0.00904085$ 0.00904085

$ 0.0154728
$ 0.0154728$ 0.0154728

-2.72%

-2.54%

+24.71%

INVITE Token (INVITE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 356.99K
$ 356.99K$ 356.99K

$ 66.14K
$ 66.14K$ 66.14K

50.00M
50.00M 50.00M

什麼是INVITE Token (INVITE)

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

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大家還在問：關於 INVITE Token (INVITE) 的其他問題

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INVITE 兌換爲當地貨幣

1 INVITE 兌換 AUD
A$0.0112865196
1 INVITE 兌換 GBP
0.0056077676
1 INVITE 兌換 EUR
0.0068145024
1 INVITE 兌換 USD
$0.00709844
1 INVITE 兌換 MYR
RM0.03194298
1 INVITE 兌換 TRY
0.2490842596
1 INVITE 兌換 JPY
¥1.1185011908
1 INVITE 兌換 RUB
0.7381667756
1 INVITE 兌換 INR
0.604077244
1 INVITE 兌換 IDR
Rp116.3678502336
1 INVITE 兌換 PHP
0.4193758352
1 INVITE 兌換 EGP
￡E.0.3614525648
1 INVITE 兌換 BRL
R$0.0435844216
1 INVITE 兌換 CAD
C$0.0101507692
1 INVITE 兌換 BDT
0.8483345644
1 INVITE 兌換 NGN
11.0223866476
1 INVITE 兌換 UAH
0.2979925112
1 INVITE 兌換 VES
Bs0.354922
1 INVITE 兌換 PKR
Rs1.9755668364
1 INVITE 兌換 KZT
3.724196546
1 INVITE 兌換 THB
฿0.245606024
1 INVITE 兌換 TWD
NT$0.231764066
1 INVITE 兌換 CHF
Fr0.0063176116
1 INVITE 兌換 HKD
HK$0.0551548788
1 INVITE 兌換 MAD
.د.م0.0711973532