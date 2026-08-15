Investor Brand Network Ai 今日價格

Investor Brand Network Ai (IBNAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.29%。目前 IBNAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IBNAI。

Investor Brand Network Ai 目前市值在 $ 597,847 排名第 #-，流通供應量為 1.00B IBNAI。過去 24 小時內，IBNAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IBNAI 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +9.12%。過去一天，總交易量達到 $ 7.42K。

Investor Brand Network Ai（IBNAI）市場資訊

市值 $ 597.85K$ 597.85K $ 597.85K 成交量（24H） $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K 完全稀釋市值 $ 597.85K$ 597.85K $ 597.85K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Investor Brand Network Ai 的目前市值為 $ 597.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.42K。IBNAI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 597.85K。