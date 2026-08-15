Inverse USD 今日價格

Inverse USD (INVUSD) 今日實時價格為 $ 0.988676，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 INVUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.988676 每 INVUSD。

Inverse USD 目前市值在 $ 99,700 排名第 #-，流通供應量為 100.35K INVUSD。過去 24 小時內，INVUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.998941，而歷史最低價為 $ 0.704859。

短期表現方面，INVUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 129.95。

Inverse USD（INVUSD）市場資訊

市值 $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K 成交量（24H） $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 完全稀釋市值 $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K 流通量 100.35K 100.35K 100.35K 總供應量 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

Inverse USD 的目前市值為 $ 99.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 129.95。INVUSD 的流通量為 100.35K，總供應量是 100345.8293996137，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 99.70K。