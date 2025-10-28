Invariant（INVT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0010379 24H最高價 $ 0.00108256 歷史最高 $ 0.00238396 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.57% 漲跌幅（1D） -1.03% 漲跌幅（7D） +1.88%

Invariant（INVT）目前實時價格為 $0.00105882。過去 24 小時內，INVT 的交易價格在 $ 0.0010379 至 $ 0.00108256 之間波動，市場活躍度顯著。INVT 的歷史最高價為 $ 0.00238396，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，INVT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.57%，過去 24 小時內變動為 -1.03%，過去 7 天內累計變動為 +1.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Invariant（INVT）市場資訊

市值 $ 41.89K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 190.59K 流通量 39.56M 總供應量 180,000,000.0

Invariant 的目前市值為 $ 41.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INVT 的流通量為 39.56M，總供應量是 180000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 190.59K。