Introvert Coin（INTROVERT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +5.95% 漲跌幅（7D） +5.95%

Introvert Coin（INTROVERT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，INTROVERT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。INTROVERT 的歷史最高價為 $ 0.00183675，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，INTROVERT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +5.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Introvert Coin（INTROVERT）市場資訊

市值 $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K 流通量 999.43M 999.43M 999.43M 總供應量 999,427,384.618144 999,427,384.618144 999,427,384.618144

Introvert Coin 的目前市值為 $ 7.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INTROVERT 的流通量為 999.43M，總供應量是 999427384.618144，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.96K。