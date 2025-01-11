Internxt 圖標

Internxt 價格 (INXT)

USD

Internxt (INXT) 實時價格圖表

$0.08427
$0.08427$0.08427
0.00%(1D)

今天 Internxt (INXT) 的價格

今天 Internxt (INXT) 的實時價格爲 0.08427 USD。目前其市值爲 $ 94.32K USD。INXT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Internxt 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.87 USD
- Internxt 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.12M USD

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Internxt (INXT) 價格表現 USD

今天內，Internxt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Internxt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0081661337
在過去60天內，Internxt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160047859
在過去90天內，Internxt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04585938318261238

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0081661337-9.69%
60天$ -0.0160047859-18.99%
90天$ -0.04585938318261238-35.24%

Internxt (INXT) 價格分析

Internxt 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0
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$ 47.25
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-8.53%

Internxt (INXT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 94.32K
$ 94.32K$ 94.32K

$ 13.87
$ 13.87$ 13.87

1.12M
1.12M 1.12M

什麼是Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

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Internxt (INXT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Internxt (INXT) 的其他問題

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INXT 兌換爲當地貨幣

1 INXT 兌換 AUD
A$0.1365174
1 INXT 兌換 GBP
0.0682587
1 INXT 兌換 EUR
0.0817419
1 INXT 兌換 USD
$0.08427
1 INXT 兌換 MYR
RM0.3783723
1 INXT 兌換 TRY
2.9848434
1 INXT 兌換 JPY
¥13.2868509
1 INXT 兌換 RUB
8.5643601
1 INXT 兌換 INR
7.2632313
1 INXT 兌換 IDR
Rp1,381.4751888
1 INXT 兌換 PHP
4.97193
1 INXT 兌換 EGP
￡E.4.2581631
1 INXT 兌換 BRL
R$0.5157324
1 INXT 兌換 CAD
C$0.1213488
1 INXT 兌換 BDT
10.2792546
1 INXT 兌換 NGN
130.6505226
1 INXT 兌換 UAH
3.5629356
1 INXT 兌換 VES
Bs4.46631
1 INXT 兌換 PKR
Rs23.4666669
1 INXT 兌換 KZT
44.469279
1 INXT 兌換 THB
฿2.9224836
1 INXT 兌換 TWD
NT$2.7901797
1 INXT 兌換 CHF
Fr0.0766857
1 INXT 兌換 HKD
HK$0.6556206
1 INXT 兌換 MAD
.د.م0.8460708