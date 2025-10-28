Internet2 Fund（BETANET）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.07% 漲跌幅（1D） +2.76% 漲跌幅（7D） -4.19% 漲跌幅（7D） -4.19%

Internet2 Fund（BETANET）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BETANET 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BETANET 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BETANET 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.07%，過去 24 小時內變動為 +2.76%，過去 7 天內累計變動為 -4.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Internet2 Fund（BETANET）市場資訊

市值 $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K 流通量 999.12M 999.12M 999.12M 總供應量 999,122,543.8437691 999,122,543.8437691 999,122,543.8437691

Internet2 Fund 的目前市值為 $ 9.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BETANET 的流通量為 999.12M，總供應量是 999122543.8437691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.84K。