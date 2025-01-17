Internet of Energy Network 圖標

Internet of Energy Network 價格 (IOEN)

USD

Internet of Energy Network (IOEN) 實時價格圖表

$0.00254394
$0.00254394$0.00254394
+4.50%(1D)

今天 Internet of Energy Network (IOEN) 的價格

今天 Internet of Energy Network (IOEN) 的實時價格爲 0.00254394 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IOEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Internet of Energy Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.26K USD
- Internet of Energy Network 當天價格變化爲 +4.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Internet of Energy Network (IOEN) 價格表現 USD

今天內，Internet of Energy Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010991
在過去30天內，Internet of Energy Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003306867
在過去60天內，Internet of Energy Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001248761
在過去90天內，Internet of Energy Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000185543301763006

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010991+4.52%
30天$ -0.0003306867-12.99%
60天$ +0.0001248761+4.91%
90天$ -0.0000185543301763006-0.72%

Internet of Energy Network (IOEN) 價格分析

Internet of Energy Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00240605
$ 0.00240605$ 0.00240605

$ 0.00258239
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$ 0.442968
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-0.81%

+4.52%

+7.22%

Internet of Energy Network (IOEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.26K
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什麼是Internet of Energy Network (IOEN)

$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain

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Internet of Energy Network (IOEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Internet of Energy Network (IOEN) 的其他問題

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IOEN 兌換爲當地貨幣

1 IOEN 兌換 AUD
A$0.004070304
1 IOEN 兌換 GBP
0.0020605914
1 IOEN 兌換 EUR
0.0024676218
1 IOEN 兌換 USD
$0.00254394
1 IOEN 兌換 MYR
RM0.01144773
1 IOEN 兌換 TRY
0.0901063548
1 IOEN 兌換 JPY
¥0.395073882
1 IOEN 兌換 RUB
0.2623310928
1 IOEN 兌換 INR
0.220305204
1 IOEN 兌換 IDR
Rp41.7039277536
1 IOEN 兌換 PHP
0.1490240052
1 IOEN 兌換 EGP
￡E.0.128214576
1 IOEN 兌換 BRL
R$0.0153653976
1 IOEN 兌換 CAD
C$0.0036378342
1 IOEN 兌換 BDT
0.3092922252
1 IOEN 兌換 NGN
3.9625172622
1 IOEN 兌換 UAH
0.1073033892
1 IOEN 兌換 VES
Bs0.13737276
1 IOEN 兌換 PKR
Rs0.7097846994
1 IOEN 兌換 KZT
1.34956017
1 IOEN 兌換 THB
฿0.0878422482
1 IOEN 兌換 TWD
NT$0.0837210654
1 IOEN 兌換 CHF
Fr0.0023149854
1 IOEN 兌換 HKD
HK$0.0197918532
1 IOEN 兌換 MAD
.د.م0.025566597