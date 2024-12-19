Internet Doge 圖標

Internet Doge 價格 (IDOGE)

USD

Internet Doge (IDOGE) 實時價格圖表

$1.93
$1.93$1.93
-8.60%(1D)

今天 Internet Doge (IDOGE) 的價格

今天 Internet Doge (IDOGE) 的實時價格爲 1.93 USD。目前其市值爲 $ 1.93M USD。IDOGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Internet Doge 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.95K USD
- Internet Doge 當天價格變化爲 -8.69%
- 其循環供應量爲 1.00M USD

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Internet Doge (IDOGE) 價格表現 USD

今天內，Internet Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.184004864277415
在過去30天內，Internet Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2588151230
在過去60天內，Internet Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4575545570
在過去90天內，Internet Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8316766000427123

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.184004864277415-8.69%
30天$ +0.2588151230+13.41%
60天$ +0.4575545570+23.71%
90天$ +0.8316766000427123+75.72%

Internet Doge (IDOGE) 價格分析

Internet Doge 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.84
$ 1.84$ 1.84

$ 2.14
$ 2.14$ 2.14

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

+0.38%

-8.69%

-16.83%

Internet Doge (IDOGE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

1.00M
1.00M 1.00M

什麼是Internet Doge (IDOGE)

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

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Internet Doge (IDOGE) 資源

官網

大家還在問：關於 Internet Doge (IDOGE) 的其他問題

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IDOGE 兌換爲當地貨幣

1 IDOGE 兌換 AUD
A$3.0687
1 IDOGE 兌換 GBP
1.5247
1 IDOGE 兌換 EUR
1.8528
1 IDOGE 兌換 USD
$1.93
1 IDOGE 兌換 MYR
RM8.685
1 IDOGE 兌換 TRY
67.6851
1 IDOGE 兌換 JPY
¥302.6819
1 IDOGE 兌換 RUB
199.6585
1 IDOGE 兌換 INR
164.2623
1 IDOGE 兌換 IDR
Rp31,639.3392
1 IDOGE 兌換 PHP
114.1981
1 IDOGE 兌換 EGP
￡E.98.3335
1 IDOGE 兌換 BRL
R$12.0625
1 IDOGE 兌換 CAD
C$2.7599
1 IDOGE 兌換 BDT
230.635
1 IDOGE 兌換 NGN
3,001.536
1 IDOGE 兌換 UAH
81.0021
1 IDOGE 兌換 VES
Bs96.5
1 IDOGE 兌換 PKR
Rs537.0032
1 IDOGE 兌換 KZT
1,008.8689
1 IDOGE 兌換 THB
฿66.6429
1 IDOGE 兌換 TWD
NT$63.0145
1 IDOGE 兌換 CHF
Fr1.7177
1 IDOGE 兌換 HKD
HK$14.9961
1 IDOGE 兌換 MAD
.د.م19.2614