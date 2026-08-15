Internet Capital Memes 今日價格

Internet Capital Memes (ICM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 ICM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ICM。

Internet Capital Memes 目前市值在 $ 11,088.44 排名第 #-，流通供應量為 990.47M ICM。過去 24 小時內，ICM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00210979，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ICM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.85%。過去一天，總交易量達到 --。

Internet Capital Memes（ICM）市場資訊

市值 $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K 流通量 990.47M 990.47M 990.47M 總供應量 990,469,383.862771 990,469,383.862771 990,469,383.862771

Internet Capital Memes 的目前市值為 $ 11.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ICM 的流通量為 990.47M，總供應量是 990469383.862771，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.09K。