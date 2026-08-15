International Rebuilding Trust 今日價格

International Rebuilding Trust (IRT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 IRT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IRT。

International Rebuilding Trust 目前市值在 $ 10,834.68 排名第 #-，流通供應量為 999.99M IRT。過去 24 小時內，IRT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00707436，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IRT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +9.82%。過去一天，總交易量達到 --。

International Rebuilding Trust（IRT）市場資訊

市值 $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,986,720.315952 999,986,720.315952 999,986,720.315952

International Rebuilding Trust 的目前市值為 $ 10.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IRT 的流通量為 999.99M，總供應量是 999986720.315952，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.83K。