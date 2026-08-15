International Business Machines xStock 今日價格

International Business Machines xStock (IBMX) 今日實時價格為 $ 229.75，過去 24 小時內變化了 5.50%。目前 IBMX 兌 USD 的匯率為 $ 229.75 每 IBMX。

International Business Machines xStock 目前市值在 $ 986,002 排名第 #-，流通供應量為 4.29K IBMX。過去 24 小時內，IBMX 的交易價格在 $ 231.36（低點）和 $ 243.31（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 340.56，而歷史最低價為 $ 201.03。

短期表現方面，IBMX 在過去一小時內波動了 -0.69%，過去7 天內波動了 -2.16%。過去一天，總交易量達到 $ 168.86。

International Business Machines xStock（IBMX）市場資訊

市值 $ 986.00K$ 986.00K $ 986.00K 成交量（24H） $ 168.86$ 168.86 $ 168.86 完全稀釋市值 $ 73.39M$ 73.39M $ 73.39M 流通量 4.29K 4.29K 4.29K 總供應量 319,434.4885567222 319,434.4885567222 319,434.4885567222

International Business Machines xStock 的目前市值為 $ 986.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 168.86。IBMX 的流通量為 4.29K，總供應量是 319434.4885567222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.39M。