Interest Compounding ETH Index 價格 (ICETH)
今天 Interest Compounding ETH Index (ICETH) 的實時價格爲 4,126.04 USD。目前其市值爲 $ 9.63M USD。ICETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Interest Compounding ETH Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.48K USD
- Interest Compounding ETH Index 當天價格變化爲 +1.71%
- 其循環供應量爲 2.33K USD
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今天內，Interest Compounding ETH Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +69.42。
在過去30天內，Interest Compounding ETH Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +751.4934071720。
在過去60天內，Interest Compounding ETH Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,652.2735432080。
在過去90天內，Interest Compounding ETH Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +69.42
|+1.71%
|30天
|$ +751.4934071720
|+18.21%
|60天
|$ +1,652.2735432080
|+40.05%
|90天
|$ 0
|--
Interest Compounding ETH Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
+1.71%
-3.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ICETH 兌換 AUD
A$6,560.4036
|1 ICETH 兌換 GBP
￡3,259.5716
|1 ICETH 兌換 EUR
€3,960.9984
|1 ICETH 兌換 USD
$4,126.04
|1 ICETH 兌換 MYR
RM18,567.18
|1 ICETH 兌換 TRY
₺144,700.2228
|1 ICETH 兌換 JPY
¥647,004.3324
|1 ICETH 兌換 RUB
₽426,797.5776
|1 ICETH 兌換 INR
₹351,167.2644
|1 ICETH 兌換 IDR
Rp67,639,989.1776
|1 ICETH 兌換 PHP
₱244,137.7868
|1 ICETH 兌換 EGP
￡E.210,221.738
|1 ICETH 兌換 BRL
R$25,787.75
|1 ICETH 兌換 CAD
C$5,900.2372
|1 ICETH 兌換 BDT
৳493,061.78
|1 ICETH 兌換 NGN
₦6,416,817.408
|1 ICETH 兌換 UAH
₴173,169.8988
|1 ICETH 兌換 VES
Bs206,302
|1 ICETH 兌換 PKR
Rs1,148,029.3696
|1 ICETH 兌換 KZT
₸2,156,804.8892
|1 ICETH 兌換 THB
฿142,472.1612
|1 ICETH 兌換 TWD
NT$134,715.206
|1 ICETH 兌換 CHF
Fr3,672.1756
|1 ICETH 兌換 HKD
HK$32,059.3308
|1 ICETH 兌換 MAD
.د.م41,177.8792