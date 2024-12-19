IntentX 圖標

IntentX 價格 (INTX)

USD

IntentX (INTX) 實時價格圖表

$0.200706
$0.200706$0.200706
-10.00%(1D)

今天 IntentX (INTX) 的價格

今天 IntentX (INTX) 的實時價格爲 0.200706 USD。目前其市值爲 $ 9.93M USD。INTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
IntentX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 115.59K USD
- IntentX 當天價格變化爲 -10.08%
- 其循環供應量爲 49.47M USD

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IntentX (INTX) 價格表現 USD

今天內，IntentX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0225197391315928
在過去30天內，IntentX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0692212314
在過去60天內，IntentX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0356927722
在過去90天內，IntentX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06505679289321215

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0225197391315928-10.08%
30天$ +0.0692212314+34.49%
60天$ +0.0356927722+17.78%
90天$ +0.06505679289321215+47.96%

IntentX (INTX) 價格分析

IntentX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.200392
$ 0.200392$ 0.200392

$ 0.223225
$ 0.223225$ 0.223225

$ 0.708214
$ 0.708214$ 0.708214

-0.62%

-10.08%

-0.02%

IntentX (INTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.93M
$ 9.93M$ 9.93M

$ 115.59K
$ 115.59K$ 115.59K

49.47M
49.47M 49.47M

什麼是IntentX (INTX)

IntentX is a next-generation intent-based OTC derivatives exchange offering perpetual futures trading. Trade over 274 Pairs with the deepest liquidity.

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IntentX (INTX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 IntentX (INTX) 的其他問題

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INTX 兌換爲當地貨幣

1 INTX 兌換 AUD
A$0.31912254
1 INTX 兌換 GBP
0.15855774
1 INTX 兌換 EUR
0.19267776
1 INTX 兌換 USD
$0.200706
1 INTX 兌換 MYR
RM0.903177
1 INTX 兌換 TRY
7.03875942
1 INTX 兌換 JPY
¥31.47270786
1 INTX 兌換 RUB
20.76102864
1 INTX 兌換 INR
17.08208766
1 INTX 兌換 IDR
Rp3,290.26176864
1 INTX 兌換 PHP
11.87577402
1 INTX 兌換 EGP
￡E.10.2259707
1 INTX 兌換 BRL
R$1.2544125
1 INTX 兌換 CAD
C$0.28700958
1 INTX 兌換 BDT
23.984367
1 INTX 兌換 NGN
312.1379712
1 INTX 兌換 UAH
8.42363082
1 INTX 兌換 VES
Bs10.0353
1 INTX 兌換 PKR
Rs55.84443744
1 INTX 兌換 KZT
104.91504738
1 INTX 兌換 THB
฿6.93037818
1 INTX 兌換 TWD
NT$6.5530509
1 INTX 兌換 CHF
Fr0.17862834
1 INTX 兌換 HKD
HK$1.55948562
1 INTX 兌換 MAD
.د.م2.00304588