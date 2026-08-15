Intel xStock 今日價格

Intel xStock (INTCX) 今日實時價格為 $ 102.81，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 INTCX 兌 USD 的匯率為 $ 102.81 每 INTCX。

Intel xStock 目前市值在 $ 7,187,476 排名第 #-，流通供應量為 69.91K INTCX。過去 24 小時內，INTCX 的交易價格在 $ 102.49（低點）和 $ 106.69（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 608.91，而歷史最低價為 $ 32.43。

短期表現方面，INTCX 在過去一小時內波動了 +0.31%，過去7 天內波動了 +1.92%。過去一天，總交易量達到 $ 99.90K。

Intel xStock（INTCX）市場資訊

市值 $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M 成交量（24H） $ 99.90K$ 99.90K $ 99.90K 完全稀釋市值 $ 189.23M$ 189.23M $ 189.23M 流通量 69.91K 69.91K 69.91K 總供應量 1,840,632.212102841 1,840,632.212102841 1,840,632.212102841

Intel xStock 的目前市值為 $ 7.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 99.90K。INTCX 的流通量為 69.91K，總供應量是 1840632.212102841，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 189.23M。