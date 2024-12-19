INSURANCE 價格 (INSURANCE)
今天 INSURANCE (INSURANCE) 的實時價格爲 11.07 USD。目前其市值爲 $ 206.33M USD。INSURANCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
INSURANCE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.52K USD
- INSURANCE 當天價格變化爲 -1.38%
- 其循環供應量爲 18.70M USD
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今天內，INSURANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.15530531621502。
在過去30天內，INSURANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.0954680830。
在過去60天內，INSURANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，INSURANCE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.15530531621502
|-1.38%
|30天
|$ +29.0954680830
|+262.83%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
INSURANCE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
-1.38%
-0.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets. Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.
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|1 INSURANCE 兌換 AUD
A$17.6013
|1 INSURANCE 兌換 GBP
￡8.7453
|1 INSURANCE 兌換 EUR
€10.6272
|1 INSURANCE 兌換 USD
$11.07
|1 INSURANCE 兌換 MYR
RM49.815
|1 INSURANCE 兌換 TRY
₺388.2249
|1 INSURANCE 兌換 JPY
¥1,735.8867
|1 INSURANCE 兌換 RUB
₽1,145.0808
|1 INSURANCE 兌換 INR
₹942.1677
|1 INSURANCE 兌換 IDR
Rp181,475.3808
|1 INSURANCE 兌換 PHP
₱655.0119
|1 INSURANCE 兌換 EGP
￡E.564.0165
|1 INSURANCE 兌換 BRL
R$69.1875
|1 INSURANCE 兌換 CAD
C$15.8301
|1 INSURANCE 兌換 BDT
৳1,322.865
|1 INSURANCE 兌換 NGN
₦17,216.064
|1 INSURANCE 兌換 UAH
₴464.6079
|1 INSURANCE 兌換 VES
Bs553.5
|1 INSURANCE 兌換 PKR
Rs3,080.1168
|1 INSURANCE 兌換 KZT
₸5,786.6211
|1 INSURANCE 兌換 THB
฿382.2471
|1 INSURANCE 兌換 TWD
NT$361.4355
|1 INSURANCE 兌換 CHF
Fr9.8523
|1 INSURANCE 兌換 HKD
HK$86.0139
|1 INSURANCE 兌換 MAD
.د.م110.4786